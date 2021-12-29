Сдающих квартиры туристам поставят на учет и обяжут платить налоги

В России собираются ввести уникальные идентификационные номера для владельцев туристической недвижимости, а также создать единый федеральный реестр такого жилья. Инициативу уже поддержали Федеральная антимонопольная служба и «Опора России».

В первую очередь нововведения коснуться Крыма и Краснодарского края, где большая часть туристической сферы находится в тени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект о легализации туристского жилья –квартир, апартаментов, домов и так далее, сдающихся на короткий срок разработали еще 2 года назад. Предлагалось всем собственникам подобного жилья присовить индивидуальный регистрационный номер, внести его в единый федеральный реестр и в обязательном порядке указывать во всех объявлениях о сдаче в аренду. Кроме того, владельцев такой недвижимости предполагалось зарегистрировать как операторов туристического сбора и обязать платить налог в размере 4%.

Законопроект получил поддержку Роспотребнадзора: глава службы Анна Попова даже предложила добавить в КоАП новый состав административного правонарушения – предоставление туристического жилья без идентификационного номера.

«За» выказались и в Ростуризме, но попросили доработать документ так, чтобы он не оставлял возможности обойти действующий запрет на гостиничный бизнес в многоквартирных домах.

Поддержали идею и в Минэкономразвития. Теперь за нововведение высказалось ФАС. Правда, в ведомстве обратили внимание на следующие моменты:

– определение «туристского жилья» должно быть прописано таким образом, чтобы под него не попала недвижимость, сдаваемая в долгосрочную аренду;

– правила формирования и ведения единого федерального реестра туристского жилья должны быть определены заранее;

– целесообразно установить так называемый переходный период, в течение которого собственники туристского жилья будут вправе осуществлять деятельность без включения в реестр, так как он еще не создан и не введен в эксплуатацию.

«Сегодня огромное количество предложений по краткосрочной аренде жилья (квартиры, аппараменты, гостевые дома) находятся вне правового поля. Это значит, что они не платят налоги, не гарантируют гостям безопасность, к ним не приходят проверяющие, у них ниже коммунальные тарифы и так далее», – цитируют представителей «Опоры России» «Известия», отмечая: по экспертным оценкам, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани в 2020 году около трети забронированного туристами жилья пришлось на квартиры и апартаменты.

По словам руководителя комитета РСТ по гостиничной деятельности Виктории Шамликашвили, доля «серого» рынка средств размещения до пандемии составляла около 60%, а сегодня может доходить до 75%. Наибольшие проблемы зафиксированы в Крыму и Краснодарском крае: при сопоставлении туристических потоков и налоговых поступлений становится очевидно, что большинство гостевого жилья там работает нелегально, констатировала Шамликашвили.

Законопроект может быть рассмотрен Госдумой грядущей весной.

Москва, Игорь Юров

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