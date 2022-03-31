В России запретят вылов дельфинов и китов для развлечений

В России собираются запретить вылов дельфинов и китов для развлечений. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой 19 апреля.

В пояснительной записке к документу говорится: «Вопрос о неотложной необходимости внесения изменений в законодательство возникает в связи с событиями, связанными с «китовой тюрьмой».

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году в России произошел скандал, когда выяснилось, что с осени 2018 года в Приморье в «китовой тюрьме» содержатся более сотник касаток и белух, которые предназначались для продажи в Китай. Позже за незаконный вылов китов оштрафовали четыре компании. Со спасательной миссией в Россию приезжала команда Кусто, в которую входят одни из лучших в мире экспертов по реабилитации и выпуску китообразных. Выпускать животных начали только в конце июня 2019 года.

Разработчики законопроекта полагают, что после введения запрета для дельфинариев и морских цирков закроется возможность пополнения животными, отловленными в природе. Поскольку сами подобные развлекательные организации запрещать пока не собираются, для них сохраниться возможность пополнять «труппу» животными, рожденными в неволе.

Отметим, что на сегодняшний день в Крыму работает порядка 10 дельфинариев и океанариев. За последние 5 лет три из них – ялтинское ООО «Акватория», еще один ялтинский дельфинарий, построенный рядом с зоопарком «Сказка» и дельфинарий в Саках оказались в центре скандала.

Симферополь, Лиана Макоба

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