Власти Крыма существенно сократили ожидания по турпотоку в этом сезоне

Власти Крыма надеются, что в текущем году в республику приедут не менее 6 млн туристов. Об этом заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», в течение первых двух месяцев весны власти Крыма демонстрировали завидный оптимизм: заявляли о росте бронирования и прогнозировали, что турпоток, как минимум, останется на уровне 2021 года, когда на полуостров приехали 9,5 млн человека.

Майские праздники пыл слегка охладили, и теперь озвучиваются более сдержанные прогнозы:

«Я уверен, что курортный сезон состоится, крымские семьи получат доходы, предприниматели получат прибыли – возможно, не те, что раньше, но все сохранят бизнес, все пройдет в штатном режиме, – заявил Константинов. – Мы переживали и гораздо худшие времена по этой части, умудрялись отрасль удержать, даже когда было 4 млн отдыхающих, а в этом году, как я понимаю, 6 млн будет железно».

Поскольку аэропорт Симферополя в ближайшее время не откроется, спикер Госсовета попытался найти плюсы в гораздо более долгом путешествии по земле: «Понятно, что путешествие чуть дольше (например, вместо двух часов двадцать – прим. РИА «Новый День») чем обычно, но сейчас это способ узнать свой край: когда бы ты еще посмотрел Крымский мост? А в самолет сел, два часа – и в другом аэропорту. Что увидел за это время?»

Много ли туристов, привыкших добираться до Крыма самолетом, разделяют эту позицию, станет ясно по итогам лета.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»