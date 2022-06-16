В Крыму приняли решение по вопросу подорожания проезда в общественном транспорте

В Крыму не собираются снова повышать стоимость проезда в общественном транспорте минимум до конца года.

Об этом сообщили в Общественной палате (ОП) РК.

Как уже сообщал «Новый День», первый раз цены были повышены с 15 апреля: одна поездка в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутках стала дороже на 2 -3 рубля в зависимости от муниципалитета. Однако перевозчики обратились в ОП и правительство республики с просьбой поднять тариф еще на 3-5 рублей. И, похоже, что власти снчала отнеслись к этой просьбе положительно: приказ о повышении цен с 1 июня даже появился на сайте Госкомитета по цена и тарифам РК. Правда потом в ведомстве заявили, что это недоразумение: документ размещено ошибочно, решение не принято.

И вот теперь Общественная палата Крыма отказала перевозчикам в их просьбе: «Внимательно изучив интересы всех сторон, в том числе ассоциации перевозчиков, министерства транспорта и Госкомитета по ценам и тарифом, пришли к выводу, что этот вопрос сегодня нецелесообразно рассматривать», – пояснили в ОП, сославшись на то, что ведомства по-разному относятся к этому вопросу, а для повышения нет достаточно просчитанного экономического обоснования.

Возвращаться к этой проблеме до конца текущего года в ОП не намерены.

Симферополь, Олег Яковенко

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