Канцлер Германии Олаф Шольц, которого посол Украины Андрей Мельник прозвал «обиженной ливерной колбасой» за нежелание предоставлять Киеву современные системы вооружений, предложил новый принцип согласования важнейших решений ЕС странами Евросоюза.

До сих пор такие решения принимались только единогласно, на основе полного консенсуса. Теперь предлагается утверждать их большинством голосов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом канцлер заявил в интервью агентству dpa.

Реформа подаётся под соусом «упрощения приёма новых членов в сообщество» и противодействия попыткам некоторых стран, вроде Венгрии, блокировать антироссийские санкции.

«ЕС должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда можно будет единогласно решать всё, что сегодня должно быть решено единогласно. Европа действовала в единстве после российской агрессии против Украины, и мы будем это делать и дальше, поэтому я уверен, что мы найдем способ принять общее решение... Я вполне оптимистично настроен, что мы сможем», – рассуждает Шольц.

Вопрос этих реформ он намерен поднять на саммите ЕС на следующей неделе. Вместе с тем, Шольц подчеркнул, что путь в ЕС будет нелегким, поскольку каждый кандидат должен отвечать ряду требований, в частности это касается верховенства права и демократии.

Однако ряд экспертов усмотрел в этой инициативе немецкого канцлера «хитрый манёвр», так как ликвидация общеевропейского консенсуса, кроме облегчения введения антиросийских мер, имеет и обратную сторону. Новая редакция согласования действий на общеевропейском уровне позволит Берлину и Парижу при принятии решений по мирным инициативам и налаживанию стратегического диалога с Россией – обходить яростные возражения Польши и прибалтийских стран. Напомним, ранее лидеры этих русофобских государств заблокировали предложение Германии и Франции организовать саммит ЕС-РФ и пригласить туда Россию, с чем было согласно большинство стран Евросоюза.

Как сообщал «Новый День», недавно Шольц и Макрон приезжали в Киев к Зеленскому, чтобы найти пути к мирному урегулированию конфликта, но потерпели неудачу. Позже Макрон заявил, что ЕС не будет поставлять Украине авиацию и танки.

Накануне эксперт Института Хадсона в Вашингтоне Питер Раф сказал, что Германия ведет тайные переговоры с Россией по конфликту на Украине. Берлин готов отказать Киеву в поддержке, но не «унизить» Москву.

Симферополь, Валентин Карамазов

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