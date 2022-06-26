Глава Еврокомиссии предложила западным делегациям подвергнуть Путина словесным нападкам на саммите G20

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота осеннего саммита G20, если в нём решит принять участие президент РФ Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она сообщила в интервью Zdf.de.

Вместо этого она предложила всем странам Запада поехать на саммит и сказать президенту России «в лицо, что мы думаем».

«Я думаю, что лучше, если Путин прилетит и зайдёт – сказать ему в лицо, что мы думаем об этом. И тогда он тоже должен занять позицию», – предложила фон дер Ляйен. Недавно она заявила, что в ЕС считают невозможными нормальные отношения с Путиным.

Напомним, ранее США заявили, что откажутся участвовать в мероприятиях G20, если там будет президент РФ, и предложили пересмотреть участие России в саммите.

Симферополь, Валентин Карамазов

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