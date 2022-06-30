Глава Крыма объяснил, куда исчезают огромные деньги, поступающие из федерального бюджета

Глава Крыма объяснил, куда деваются огромные деньги, поступающие из федерального бюджета, и почему крымчанам кажется, что средства уходят в никуда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своими мыслями по этому поводу Сергей Аксенов поделился в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Нам никогда не было отказа в средствах, поэтому многие посчитали, что задача органов власти – это с каким-то подрядчиком подписать контракт и на этом все закончить, а дальше хоть трава не расти, – заявил Аксенов. – Условно говоря: стоит общежитие, если в нем разбито окно, то у органов власти предложение сразу снести общежитие, а не окно заменить. Говорят: «все, надо миллиард». Так не будет. Мастерство руководителя как раз и заключается в том, чтобы головой и руками работать».

В Крыму, действительно, много проектов буксует из-за неэффективного выбора подрядчика, на последующие разбирательства и поиск новых исполнителей тратится много времени и денег. Казалось бы, власти РК решили эту проблему, получив возможность заключать контракты по ряду объектов без конкурсов. Но нет. В течение последнего года «выплыли» несколько историй, когда сам глава Крыма внезапно меняет одних подрядчиков на других, выдает миллиардные авансы малоизвестным компаниям и раздает госкотракты компаниям, связанным с крымскими депутатами.

Возможно, чиновники на местах просто берут с него пример.

Симферополь, Олег Яковенко

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