«Нужна стабилизация» – власти Украины продлили запрет на использование в жилых домах «энергоёмких приборов»

Украинцев вновь призвали не включать после обеда бытовые электроприборы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с воззванием к гражданам обратился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Под запретом – электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины. По его словам, это нужно, чтобы «стабилизировать работу энергосистемы».

Пока, по данным премьера, после вчерашнего призыва жители страны снизили потребление электроэнергии всего лишь на 10%.

«В некоторых регионах применяется график отключений электроэнергии. Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Сейчас нет нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Такая возможность при необходимости у нас есть», – попытался предупредить панику Шмыгаль.

Между тем, ещё неделю назад, до массовых ракетных ударов ВС РФ, премьер уже просил украинцев экономить энергоресурсы «ради победы над врагом».

Напомним, вчера в Тернополе отключились лифты, а во Львове – сотовая связь. Электроэнергия пропала в десятках городв «Незалежной». Центральные власти призвали украинцев не включать пылесосы, чайники и микроволновки. Также стало известно, что родной город Зеленского Кривой Рог может быть полностью обесточен.

Как известно, вчера и сегодня ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, совершённый СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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