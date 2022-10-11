Днепропетровскую область призвали готовиться к принудительному обесточиванию части территории

Во время пиковых нагрузок более 20% территории Днепропетровской области будет отключаться от электроэнергии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

Он уточнил, что во время сегодняшнего ракетного удара существенно пострадала одна из высоковольтных подстанций области.

Повреждены автотрансформаторы и резервные линии электроснабжения. Сколько времени займет восстановление оборудования на данный момент совершенно неизвестно.

Напомним, сегодня власти Украины продлили запрет на использование в жилых домах «энергоёмких приборов». Также вчера в Тернополе отключились лифты, а во Львове – сотовая связь. Электроэнергия пропала в десятках городов «Незалежной». Центральные власти призвали украинцев не включать пылесосы, чайники и микроволновки. Стало известно, что родной город Зеленского Кривой Рог может быть полностью обесточен.

Как известно, вчера и сегодня ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, совершённый СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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