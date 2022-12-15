Крымские чиновники продолжают «жонглировать» турпотоком

Крымские чиновники продолжают жонглировать цифрами, оценивая завершающийся туристический год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр курортов и туризма РК Вадим Волченко сообщил, что с января по ноябрь 2022 года (включительно) в Крыму побывали около 6,3 млн туристов. И отметил, что это на 30% меньше прошлогоднего показателя.

Где были и чем занимались эти 6 млн отдыхающих, сказать сложно.

Согласно официальной информации ФГБУ «Заповедный Крым», опубликованной в начале декабря, крымские заповедники в текущем году посетили всего около 320 тысяч туристов.

А по данным Крымстата, «в июле-сентябре в коллективных средствах размещения Республики Крым оздоровилось и отдохнуло 622 тыс человек».

Напомним, июль, август и сентябрь в Крыму – это, по сути, высокий туристический сезон. За эти 3 месяца на полуостров , как правило, приезжает больше народу, чем в течение других 9 месяцев года вместе взятых.

Исходя из заявлений чиновников, «Новый День» посчитал, что в текущем году с июля по сентябрь в Крыму побывали 3 млн 755 тыс человек. И только 16,5% из них остановились в местах коллективного размещения.

Не сходятся и финансовые показатели. По словам Волченко, которого цитирует «Интерфакс», налоговые поступления в бюджет республики от туристической отрасли за 9 месяцев составили 2,91 млрд рублей, что на 18% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Исходя из этого заявления, получаем, что за январь -сентябрь 2021 года в бюджет поступило 3 млрд 549 млн «туристических налогов».

Но тот же Волченко в феврале текущего года сообщал, что всего в прошлом году налоговые поступления от турсферы составили 5 млрд 779, 8 млн рублей. Выходит, за последний (и считающийся низким сезоном) квартал года туристические налоги вылились в 2 млрд 231 млн, что составляет 39% от общегодового сбора. Это крайне маловероятно. Тем более, что за октябрь – декабрь в Крым (опять же, по официальным данным) приехали всего 1 млн 200 туристов, или 13% от общегодового потока. То есть, каждый «осенне-зимний» турист принес в крымскую казну налогов в 4 раза больше, чем предыдущие отдыхающие. Это было бы возможно только в том случае, если вся турсфера подняла цены в 3 раза. Но этого, как известно, не произошло.

Получается, либо минтуризма существенно завысило финансовые показатели 2021 года, либо сейчас пытается их занизить, чтобы текущий год не выглядел провальным.

Добавим: Волченко уверен, что за декабрь и новогодние праздники в Крым подъедут еще 200 тысяч человек. В прошлом году он был более оптимистичен, утверждая, что встречать 2022 год в РК будут не менее 300 тысяч туристов. Ошибся.

Симферополь, Лиана Макоба

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