Отголоски турецкого землетрясения все-таки докатились до Крыма, но их практически никто не ощутил.

Напомним, сильное землетрясение произошло в ночь на понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции и севере Сирии. Магнитуда подземных толчков достигала 7,8 балла. За ними последовали, по последним данных, еще более двухсот афтершоков с магнитудой от 3 до 6 баллов.

Погибли более 4 тысяч человек, около 22 тысяч получили различные травмы. Только в Турции полностью разрушены 5 тысяч 775 зданий, еще не менее 11 тысяч строений повреждены.

Колебаниях земной коры ощутили так же в Абхазии, Грузии, Армении, Израиле, Ираке и на Черноморском побережье Кавказа. Но до Крыма они докатились отголоски не сильнее 2 баллов, ощутить которые могли только те, кто обитает на 10 этажах и выше.

По словам директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрия Вольфмана, случившееся можно назвать катастрофическим событием, но это не исключение для Турции, через которую проходит центральная часть сейсмически активного пояса. Так, подобное природное явление наблюдалось в 1999 году в Измите, на северо-западе Турции, тогда Крым почувствовал толчки на уровне 3-4 баллов.

В этот раз полуостров отголосков не почувствовал, хотя соседний Краснодарский край потряхивало. По мнению Вольфмана, в Крыму подобных землетрясений в принципе быть не может.

Дело в том, что Крым находится на краю Евразийской тектонической плиты, в 300 километрах от Северо-Анатолийского разлома. Здесь сталкиваются три тектонические платформы: Евразийская, Африканская и Аравийская. Их давление друг на друга вызвало в ХХ веке серию серьезных землетрясений, одно из самых масштабных – уже упомянутое – в Измите, когда погибли 17 тысяч человек. А вчерашнее землетрясение сгенерировала восточная ветвь Анатолийского разлома, где уже более 100 лет сильных колебаний земной коры не фиксировалось. Крым находится от эпицентра в 900 километрах.

С другой стороны, Северо-Анатолийский разлом считается одним из самых сейсмически опасных мест планеты. И в истории Крыма зафиксированы землетрясения мощностью более 8 баллов (например, в XV веке в районе Ялты или в XVII веке в районе Феодосии).

Сейсмологи утверждают, что Крым трясет постоянно: в год около 50 землетрясений, иногда – более 200. Но люди, как правило, их не замечают из-за слабой магнитуды.

Самыми сейсмоопасными в Крыму считаются Южный берег и Севастополь.

Симферополь, Лиана Макоба

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