Тегеран опроверг слухи о строительстве в РФ завода по производству дронов

В Иране опровергли информацию западных СМИ о планах строительства в России завода по совместному производству беспилотников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с заявлением выступил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи в комментарии изданию Mehr.

«К сожалению, страны, которые являются крупнейшими экспортерами оружия и военной техники одной из сторон войны (Украине), хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости», – сказал он.

По словам Чафи, подход Ирана заключается в том, чтобы «побудить стороны искать политическое решение».

Ранее пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал сообщения газеты The Wall Street Journal о планах Москвы и Тегерана по строительству завода беспилотников в России. По его словам, Россия реализует собственные программы по созданию БПЛА.

Симферополь, Валентин Карамазов

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