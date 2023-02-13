«Русское наступление началось» – Столтенберг почитал Телеграм

Генсек НАТО присоединился к мнению известных украинских спикеров, написавших накануне в соцсетях, что наступление ВС РФ уже фактически идёт и не надо дожидаться официальных объявлений о его начале.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что «такова реальность», генсек сказал сегодня, выступая перед журналистами.

«Мы видим, как они посылают больше войск, больше оружия, больше возможностей… Реальность такова, что мы уже видим начало нового российского наступления на Украине», – заявил Столтенберг.

С таким же тезисом ранее выступили секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, пропагандист Алексей Арестович, а также украинская военная разведка.

Симферополь, Валентин Карамазов

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