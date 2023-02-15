Экс-глава Феодосии не смог выйти из-под стражи

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей экс-главу администрации Феодосии Андрея Лебедева.

Как уже сообщал «Новый День», Лебедев возглавил администрацию города в декабре 2021 года.

Серьезные претензии к его работе были озвучены уже через полгода. Тогда глава РК Сергей Аксенов даже пригрозил: «Если все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты».

На решение системных вопросов было отведено 2 дня, но власти Феодосии не уложились и в 1,5 месяца. В результате 27 июля Лебедев ушел в отставку.

А в январе текущего года стал фигурантом уголовного дела.

«Феодосийский городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 28 марта 2023 года, – сообщили в суде. – Бывшему мэру Феодосии Лебедеву инкриминируют пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ».

Адвокаты экс-мэра подали апелляцию с требованием отменить данный вердикт. Сам Лебедев просил избрать ему более мягкую меру пресечения.

Однако Верховный суд РК встал на позицию обвинения.

«Органами предварительного следствия он обвиняется в том, что, будучи главой администрации Феодосии, совершил четыре преступления, которые правоохранительными органами квалифицированы как превышения должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действия, явно выходящих за пределы его компетенции и повлекших существенное нарушение прав охраняемых законом интересов общества или государства, с причинением тяжких последствий».

Поэтому апелляция оставлена без удовлетворения – Лебедев останется под стражей.

Феодосия, Олег Яковенко

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