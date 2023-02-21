В Крыму завили о необходимости федерльной программы морских грузоперевозок

В Крыму считают необходимым развивать грузоперевозки по Черному и Азовскому морям и для этого разработать соответствующую федеральную программу.

Как сообщили РИА «Новый День» в комитете Госсовета РК по строительству, транспорту и ТЭК, инициирующим процесс, морские грузоперевозки необходимы, так как сухопутного автомобильного и железнодорожного сообщения для обеспечения полуострова продовольствием и товарами первой необходимости недостаточно, а транспортировка грузов с помощью паромной переправы через Керченский пролив зависит от погодных условий.

Поэтому депутаты считают целесообразным развивать морское сообщение между Крымом, Краснодарским краем и Ростовской областью, разрабатывая новые логистические маршруты перевозок пассажиров и грузов. Но без целевой федеральной программы в этой сфере не обойтись.

Депутаты Госсовета РК рекомендуют республиканским министерствам транспорта и экономического развития совместно с федеральным профильным ведомством вынести данный вопрос на рассмотрение правительства РФ.

Напомним, портовая сеть полуострова состоит из пяти точек: Феодосия, Керчь, Евпатория, Ялта и Севастополь. Преимущественно это морские торговые и пассажирские порты, но в Севастополе и Керчи есть морские рыбные порты.

Обеспечить их интеграцию в транспортную систему России с учетом планов по строительству иных морских портов в Азово-Черноморском бассейне президент Владимир Путин поручил правительству еще в сентябре 2014 года.

За прошедшие 8,5 лет наладить работу крымских портов в полном объеме не удалось. В феврале 2020 года был поднят вопрос о закрытии Керченского рыбного порта, а в марте 2021 власти Крыма выставили на торги флот, находившийся на балансе ГУП РК «Крымские морские порты».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»