В администрации Зеленского назвали мирный план Китая прологом к «геноциду» Украины

Позиция Украины «всем давно известна»: вывод российских войск к границам 1991 года. Что касается мирного плана Китая, то он направлен на заморозку конфликта, а не на его разрешение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», – об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Любой «мирный план», предусматривающий только «прекращение огня» и, как следствие, новую линию раздела и продолжение оккупации территории Украины – это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше Украины, следующих этапах российского геноцида», – написал у себя в соцсети Подоляк.

Ранее советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что предложение Китая по мирному урегулированию на Украине должно было закончиться после первого пункта, который призывает «уважать суверенитет всех стран».

Напомним, сегодня утром Китай опубликовал свои предложения по разрешению украинского кризиса.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»