Скандальный журналист-эмигрант Бабченко* обвинил Украину в предательстве

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении журналиста-эмигранта Аркадия Бабченко*, признанного в России иностранным агентом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после событий 2014 года на Майдане, Бабченко начал критиковать Россию. В феврале 2017 года уехал из РФ – сначала в Прагу, потом на Украину. От российского гражданства он не отказался.

29 мая 2018 года было заявлено об убийстве Бабченко* в Киеве. В покушении ожидаемо обвинили Россию. Но уже через сутки Бабченко* воскрес, а чуть позже экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил: ФСБ не собиралась убивать ни Бабченко*, ни 47 других «героев», попавших в странный список якобы приговоренных, растиражированный в украинских соцсетях: «Этот список составили тут, в Киеве, под патронатом президента, включили туда на самом деле влиятельных журналистов, разбавили его «порохоботами, – сообщил в эфире одного из украинских телеканалов Гриценко. – Для чего это было сделано? Во-первых, чтобы запугать, во-вторых, предложить охрану (и многие согласились), чтоб зависели от власти. Таким образом, перед выборами закрыть рот, чтоб меньше говорили что-то про власть против шерсти. Вот и все».

После этой истории дела у Бабченко* на Украине не заладились, и осенью 2019 года он покинул страну. И недавно «всплыл» в Эстонии – местные власти оштрафовали его за то, что бросал яйца в здание посольства РФ.

А теперь Бабченко* заявил, что СБУ возбудила против него уголовное дело и выдала ориентировку пограничникам: задержать при пересечении границы и отправить в Лукьяновское СИЗО. За что он удостоился такой чести, журналист, якобы, не знает, но подозревает, что за критику президента Зеленского. Он обвинил Украину в предательстве и сообщил, что поедет «дальше по миру» искать себе «новый дом».

* Физлицо и организация признаны в России иностранными агентами

Киев, Платон Ефимчук

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