Волшебные цифры: до конца года Крым рассчитывает получить около 1 млрд рублей от продажи национализированного имущества

820 млн рублей поступило в бюджет Республики Крым от реализации национализированного имущества. Об этом заявила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.

Как уже сообщал «Новый День», с ноября 2022 года в республике национализировано имущество порядка 100 юридических и физических лиц. В перечень перевода в республиканскую собственность вошли производственные, торговые и иные объекты, включая квартиру семьи действующего президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

Власти Крыма заявляли, что рассчитывают получить от продажи национализированного имущества только в текущем году около 2 млрд.

На сегодняшний день проведено восемь открытых аукционов. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.

Сейчас на торги выставлено еще около 40 объектов, в том числе и квартира Зеленских.

«До конца года планируется отчуждение национализированного имущества путем проведения аукциона по 19 лотам. Общая сумма от реализации которых составит около 1,8 млрд. рублей, из них налоговые платежи – около 700 млн рублей», – сообщила Кулинич.

Не совсем понятно, откуда должно взяться около миллиарда рублей, если, по словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, от продажи выставленных на торги 35 объектов рассчитывают получить 106 млн рублей, а за квартиру Зеленских просят менее 25 млн.



Симферополь, Олег Яковенко

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