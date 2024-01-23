В Крыму запретили разработку шламохранилищ Камыш-Бурунского комбината

Глава Крыма Сергей Аксенов отменил разрешения на разработку шламохранилищ Камыш-Бурунского железорудного комбината.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Камыш-Бурун – это микрорайон на окраине Керчи. С 1930-х годов там работал железорудный комбинат (ЖРК). Он занимался обогащением и агломерацией добытой здесь же железной руды. Из собственного порта ЖРК агломерат баржами доставляли на металлургические заводы Мариуполя (в те годы – Жданова).

В 2002 году ОАО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат» перешел под контроль структур самого богатого украинского олигарха Рината Ахметова.

Более 60 лет отходы производства – «хвосты» – сбрасывались в расположенные рядом с комбинатом Нижне- и Верхне-Чурбашское озера. Как водоемы они существовать перестали, но превратились в гигантский могильник, где скопились миллионы тонн шламов.

Образованные на месте озер хвостохранилища являются гидротехническими сооружениями (ГТС) и содержат в себе токсичные отходы металлургического производства. Но при этом являются ещё и потенциальным сырьем, которое может использоваться в виде добавки при производстве цемента, а из-за высокого содержания фосфора – при производстве удобрений

В 2014 году имущество ЖРК вошло в состав имущества Республики Крым.

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма, р уководимое тогда Геннадием Нараевым, выдало две лицензии на разведку и добычу недр.

С 2015 года лицензию на разведку и добычу запасов Верхнее-Чурбашского месторождения имеет ООО «Научно-производственное предприятие «Геотехника-Керчь». Находится оно отнюдь не в Керчи, а в Бахчисарае, имеет трех учредителей и уставный капитал 3,8 млн рублей.

В мае 2018 года лицензию на геологическое изучение Нижне-Чурбашского месторождения получило ООО «Недродобыча» из Алушты (минимальный каптал – 10 тыс рублей, три сотрудника и 3 млн рублей прибыли в 2022 году). Половиной фирмы его владеет тот же Дмитрий Ярошенко – собственник 25% «Геотехники-Керчь». Он совладелец еще трех компаний, связанных с торговлей и медициной в Крыму и Краснодарском крае.

Для ограждения хвостохранилищ в советские времена соорудили дамбу, которая предотвращала утечку ядовитых веществ в окружающую среду. И буквально на ней возник другой сюжет – еще опаснее, чем ядовитые хвосты.

В 2015 году местные жители заметили, что песок из дамбы кто-то грузит на «камазы» и сотнями тонн вывозит. Потенциально токсичный материал бесконтрольно использовали на крымских стройках, при производстве бетона, возможно, в детских пасочницах.

Общественность заволновалась, СМИ опубликовали экспертное заключение: оказалось, содержание фосфора, мышьяка, хрома и ванадия в вывозимом песке в сотни раз превышает предельно допустимые концентрации.

Когда, ко всему прочему, возникла угроза прорыва дамбы, разбираться взялись прокуратура и ФСБ. Выяснилось, что большую часть этого потенциально токсичного песка «добывало» ООО «Генинвест», а одним из руководителей «Генинвеста» был Владимир Нараев, родной брат министра.

«Существенно нарушена целостность дамбы, состояние которой оценивается как предаварийное», – сообщила прокуратура Крыма в 2017 году. Выборка песка из дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища вроде бы была приостановлена. «Добытчиков» оштрафовали, а в адрес «Генинвеста» еще и внесли представление «об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения».

ФСБ о результатах своей проверки не сообщила. А Нараев проработал министром еще несколько лет и уволился только в 2021, как утверждает глава Крым а Сергей Аксенов, – по собственному желанию. В ноябре 2022 года стало известно: Нараев возглавил Краснодарские компании группы «Газпром межрегионгаз».

В 2020 году Администрация Керчи судилась с АО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат» по поводу взыскания необоснованного обогащения в сумме более 344 млн рублей. Среди ответчиков еще были минприроды и Совмин Крыма

По мнению истца, обанкротившееся АО ЖРК пользовалось с 2016 по 2019 годы не принадлежащим ему Нижне-Чурбашским шламохранилищем площадью 4,5 млн кв метров и не платило за него арендную плату, чем нанесло ущерб бюджету Керчи.

Суд углубился в историю и докопался: решение о складировании отходов было принято в 1941 году, отходы производства стали складировать на дно озера Чурбаш (оно представляло собой заиленный, заболоченный и заросший камышами водоем, непригодный для использования в каких-либо целях народного хозяйства. Но его четких границ за 80 прошедших лет так и не определили.

А Арбитражный суд Республики Крым уточнил: нет конкретно определенного земельного участка в муниципальной собственности, в отношении которого администрация Керчи может начислять плату за пользование. Поэтому суд решил: «Заявленные требования не подлежат удовлетворению».

Однако после увольнения Геннадия Нараева что-то изменилось. В 2023 году Госсовет Крыма вдруг вспомнил о своих недрах и включил в состав имущества Республики Крым ограждающую дамбу Верхне-Чурбашского шламохранилища площадью 8 тыс м² и его чашу площадью более 3 млн м².

Продолжая тему, глава Крыма Сергей Аксенов на прошлой неделе издал два схожих распоряжения: лицензии на добычу шламов отозваны, деятельность «Геотехники-Керчь» и «Недродобычи» прекращена.

Жители Керчи, без сомнений, будут наблюдать и сообщать в соцсетях, выполняются ли эти распоряжения.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2024, РИА «Новый День»

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