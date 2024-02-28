Остались вдвоем: 10 лет назад было сформировано «весеннее» правительство Крыма

В Крыму продолжают отмечать 10-летие Русской весны. 28 февраля 2014 года было сформировано первое «постмайданное» правительство республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вечером 27 февраля Верховный Совет Автономной республики Крыма назначил на должность Председателя Совета министров Крыма Сергея Аксенова.

28 февраля председатель Верховного Совета АРК Владимир Константинов заявил о формировании нового республиканского правительства.

Первым заместителем премьера назначили Рустама Темиргалиева, вице-премьерами стали депутаты Николай Янаки и Ольга Ковитиди, первый вице-спикер ВС Сергей Донич, а так же бывшая глава Рескомитета охраны культурного наследия Лариса Опанасюк. На нее же возложили обязанности руководителя аппарата Совета министров АРК.

Из тех, кто работал в правительства Анатолия Могилева, должности сохранили министр экономического развития и торговли АРК Светлана Верба, министр аграрной политики и продовольствия Николай Полюшкин, министр образования и науки, молодежи и спорта Наталья Гончарова, глава Рескомводхоза Игорь Вайль.

Бывшие замы возглавили министерство финансов – Владимир Левандовский и министерство культуры – Вера (она же Арина) Новосельская. На пост министра здравоохранения назначили генерального директора крымского республиканского учреждения «КТМО «Университетская клиника» Петра Михальчевского.

Руководить Рескомитетом охраны природы поручили Александру Гордецкому, Рескомом по охране окружающей природной среды – Геннадию Нараеву.

Республиканский комитет по лесному и охотничьему хозяйству возглавил Иван Магда, Рескомитета по транспорту и связи – Юрий Шевченко, Рескомитет по строительству и архитектуре – Владимир Николов.

За этот состав правительства проголосовали 68 из 69 присутствовавших на сессии депутатов.

В тот день вакантными остались должности руководителей Минкурортов и туризма, Минсоцполитики, Минрегионразвития и ЖКХ, Рескомитеты по делам межнациональных отношений и депортированных граждан; по охране культурного наследия; по топливу, энергетике и инновационной политике и по информации. В Верховном Совете тогда заявляли, что по этим портфелям ведутся переговоры с крымско-татарской общественностью.

За прошедшие 10 лет состав правительства менялся неоднократно: в некоторых ведомствах число «перемен» приближается к 10.

Дольше всех в должности министра продержалась только Вера Новосельская, просившая называть себя Ариной. Возможно, он до сих пор бы показывала гостям Крыма орлольвов и ворота в ад, если бы в ноябре 2021 годе ее не задержали по подозрению в получении крупной взятки.

Из председателей комитета самым стабильным оказался отвечавший за воду Игорь Вайль, но и он тихо «сплыл» из ведомства летом 2022 года.

Таким образом, из «весенних» руководителей Крыма на посту остались только двое – глава правительства Сергей Аксенов и Владимир Константинов, которой, как и до 2014 года, управляет крымской законодательной властью.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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