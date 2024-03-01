Не прошло и 3 года: Митридатской лестнице в Керчи снова потребовался ремонт

Многострадальной Митридатской лестнице в Керчи снова потребовался ремонт.

Как уже сообщал «Новый День», Большая и Малая Митридасткие лестницы, построенные в середине XIX века, носят статус объектов культурного наследия федерального значения.

Большая лестница, ставшая одним из главных символов Керчи, возведена в 1833-1840 годах на северо-восточном склоне горы Митридат. Лестница образовывала архитектурную ось центра города, ведущую от центральной Предтеченской площади с византийским храмом Иоанна Предтечи к вершине горы, где в античное время располагался дворец царя Митридата VI Евпатора.

Лестницу, состоящую из 432 ступеней, образуют три яруса, соединяющих подножие Митридата и три террасы с проходящими по ним улицами. Ярусы объединяются смотровыми площадками, расположенными на террасах, сами ярусы образованы чередованием фронтальных и боковых лестничных маршей. В отделке лестницы были использованы декорированные балюстрады и массивные каменные перила на фигурных стойках, смотровые площадки были украшены скульптурами грифонов и декоративными вазами. Фасады смотровых площадок и фронтальных маршей декорированы арками, замковые камни арок выделялись размерами и были украшены барельефами львиных голов.

Малая (Константиновская) лестница появилась севернее Большой в 1866 году. Нижняя часть лестницы выполнена в Т-образной форме и состоит из пяти осевых маршей.

К концу XIX века Большая лестница пришла в упадок, часть украшений была разрушена, часть – украдена. Грифонов нижней площадки переместили на ворота феодосийской заставы на въезде в город. Реконструкцию начали в середине 1970-х годов, но так и не завершили. Малую Митридатскую лестницу реставрировали в конце 1980-х годов.

После распада СССР власти Украины на реконструкцию и содержание деньги не выделяли. В 2015 году часть Большой Митридатской лестницы обрушилась.

В 2016 году объект посетили президент России Владимир Путин и глава российского правительства Дмитрий Медведев, поручившие привести достопримечательность в порядок. Общая сумма, выделенная из федерального бюджета на реставрацию, превысила 1 миллиарда рублей. Летом 2017 года Путин обратил внимание главы Крыма на необходимость ускорить работы, посетовав, что разработка проектно-сметной документации потребовала много времени.

В сентябре 2018 года в правительстве сообщили о временном отстранении от должности первого замглавы Госкомнаследия Крыма Александра Диденко, после того как было выявлено отставание от графика работ, а также возникло подозрение о нерациональном использовании более 167 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело.

В мае 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новая реставрация Большой и Малой Митридатских лестниц начнется в июне. Но к работе приступили только в октябре.

Реконструкцию лестниц завершили в конце апреля 2021 года, открыли – через пару месяцев. А уже в феврале 2022 отреставрированная за 1 млрд рублей достопримечательность посыпалась – в буквальном смысле.

«Камень, которым выложены ступени, крошится. На некоторых деталях отваливаются куски отделочного материала. И так происходит по всей лестнице», – возмущались тогда крымчане. Плюс ко всему, вышли из строя полтора десятка фонарей.

В ситуации даже разбиралась ФСБ, а подрядчик обещал восстановить все в течение 2 месяцев.

В феврале текущего года лестница, продолжая разрушаться, еще и «зацвела»: камень начал покрываться грязно-зелеными пятнами. Оказалось, что это плесень.

В мэрии обещают провести ремонт и обработать лестницу специальным составом в марте – апреле – на эти цели выделено 1,5 млн рублей то есть менее 2 десятых процента от того, что было потрачено на реставрацию.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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