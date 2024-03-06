В Ялте продолжается спор вокруг исторического дома с видом на море

В Симеизе продолжается спор вокруг дома №60 на улице Советской – его признали аварийным еще в 2021 году, но жильцы категорически отказываются съезжать и требуют отменить соответствующее постановление администрации Ялты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трехэтажный особняк был построен генеральшей Панфиловой в начале ХХ на участке площадью 765 квадратных саженей (3,5 тыс квадратных метров). На фотографиях 1914 года – это 3-этажный особняк из бутового камня в неоклассическом стиле возвышается над всеми остальными строениями поселка – он расположен на холме выше других каменных дач, из окон должен был открываться прекрасный вид на море.

Сейчас это одна из достопримечательностей Симеиза, но официального статуса памятника не имеет. Это жилой дом – в нем 26 квартир. Капремонт планировался на 2024 год.

Однако в начале января 2022 года жильцы получили уведомление, что здание признано аварийным и должно быть снесено. Попутно выяснилось, что дом сняли с очереди на капремонт еще в 2019 году.

Удивленные жильцы потребовали заключение экспертизы. Представители ООО «Крымская экспертиза» указали: штукатурка на потолках коридоров потрескалась, есть «небезопасное» оголение косоуров, трещинки на штукатурке стен, деформацию одного угла дома из-за самовольных реконструкций веранд и балконов. Жильцы заявили: все это устраняется косметическим ремонтом. И поинтересовались: что именно указывает на аварийное состояние и каков процент износа дома? Ответа не получили.

Напомним, что дом признают аварийным и подлежащим сносу, если ремонт технически невозможен или экономически нецелесообразен. При этом износ должен превышать 70%.

Любопытно, что в постановлении, подписанном 30 декабря 2021 года первым заместителем главы администрации Ялты Евгенией Бавыкиной, указано, что дом должны снести в срок до 31 декабря 2026 года его собственники.

«До этого времени необходимо обеспечить отселение граждан, занимающих по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда в МКД, в жилые помещения маневренного фонда до предоставления другого благоустроенного жилого помещения в течение 6 месяцев после принятия собственниками помещений решения о сносе указанного дома, но не позднее 30 июня 2026 года», – говорится в документе.

При этом в доме нет муниципальных квартир, то есть, сносить его и расселять жильцов предлагается самим жильцам.

Вчера спорный объект посетила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Выехали к дому по Советской, 60 в Симеизе, – рассказала градоначальница. – Вопрос о признании его аварийным прозвучал в прямом эфире в ВК. Обещала быть – пообщаться с жителями. Статус аварийного дом получил в 2021 году, однако жильцы через суд добились отмены постановления. Мнения разделились: часть хочет расселения, часть – капремонта. Точку в вопросе должна поставить повторная экспертиза – наша задача убедиться, что люди проживают в безопасных условиях. Дальше будем действовать исходя из ее результатов».

Спор за этот старый дом понятен: из его окон по-прежнему открывается вид на море, а до Симеизского парка , за которым, собственно море и начинается, идти всего несколько минут. Часть собственников в сезон пытаются сдавать свои квартиры туристам, и терять такой источник дохода им, разумеется. не хочется. А чиновникам выгодно продать участок под домом для современной застройки.

Кстати, в тот же день, 30 декабря 2021 года , та же Евгения Бавыкина подписала еще одно постановление, согласно которому аварийным и подлежащим сносу признали дом №18 (литера А) на улице Ленина в Алупке. По указанному адресу находится один из памятников архитектуры – дача Циммермана, построенная в начале прошлого века и, в отличие от дачи Панфиловой, являющаяся предметом охраны (согласно приказу министра культуры РК от сентября 2021 года). «Новый День» написал об этом 14 января, и через несколько дней глава Ялты Янина Павленко поспешила откреститься от действий своих подчиненных и заявить, что ни один из объектов культурного наследия снесен не будет.

Тем не менее, прокуратура начала проверку и подтвердила: ялтинские чиновники нарушили закон. Дачу Циммермана от сноса спасли.

Симеиз, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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