В России отмечают День Черноморского флота

13 мая в Крыму отмечают День Черноморского флота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1783 году, после присоединения Крыма к Российской империи, Екатерина II подписала указ о создании Черноморской флотилии.

Эскадра была создана из 11 кораблей Азовской флотилии, которые 13 мая 1783 года вошли в Ахтиарскую бухту, расположенную на юго-западном берегу Крымского полуострова. В этой бухте спустя был заложен город Севастополь, ставший главной базой флота, а с 1804 года – и главным военным портом.

Уже через год в Ахтиарскую бухту прибыли еще 17 кораблей – из Днепровской флотилии. А в 1785 году флот состоял из 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 шхун, 23 транспортных судов и 13,5 тысяч человек личного состава.

Во время обороны Севастополя в ходе русско-турецкой войны 1854-1855 годов черноморские моряки затопили свои корабли у входа в Севастопольскую бухту и защищали город на суше.

После Крымской войны, согласно Парижскому мирному договору, объявившему Черное море нейтральным, Россия было запрещено там свой флот.

После франко-прусской войны 1870-1871 годов, завершившейся падением французской монархии, русское правительство приступило к постепенному восстановлению своего военного присутствия в регионе.

Однако к началу русско-турецкой войны 1877-1878 годах создать полноценный флот на Черном море не удалось, это поставило Россию в заведомо невыигрышном положении в сравнении с противником.

В 1881 году правительство России приняло 20-летнюю судостроительную программу, активная реализации которой началась во второй половине десятилетия.

К началу Первой мировой войны Черноморский флот насчитывал в боевом составе 46 кораблей различных классов. Это было почти втрое меньше, чем на Балтике, однако Черноморский флот представлял собой грозную силу и во время войны контролировал всю акваторию Черного моря, а также оказывал поддержку Румынскому и Кавказскому фронтам.

К 1917 году Черноморский флот насчитывал уже 177 боевых кораблей, в том числе 2 линкора, имел транспортную, подводную, миноносную флотилии. Личный состав флота на 1 января 1917 года состоял из 42 тысяч матросов и 1,5 тысяч офицеров.

Серьезный удар по боеспособности флота нанесла Февральская революция, а после Октябрьской – Черноморский флот Российский империи окончательно потерял боеспособность.

Создание советского флота на Черном море началось в 1921 году. С 1929 по 1937 годы были построены более 500 боевых кораблей и катеров различных классов, сотни боевых самолетов, созданы военно-воздушные силы, береговая оборона и система противовоздушной обороны. Поэтому нападение фашистской Германии Черноморский флот встретил во всеоружии.

За боевые заслуги в ходе Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года Черноморский флот награжден орденом Красного Знамени.

В 1991 году Черноморский флот насчитывал около 100 тысяч человек личного состава и 60 тысяч рабочих и служащих, включал в себя 835 кораблей и судов практически всех существующих классов.

Очередным серьезным ударом стал распад СССР. Проблема статуса Черноморского флота, возникнув на межгосударственном уровне в конце 1991 – начале 1992 годов, сразу же привела к конфронтации и последовавшему затяжному кризису в российско-украинских отношениях.

Власти Украины предприняли попытку подчинить Черноморский флот себе. И даже после подписания соглашений 30 декабря 1991 года в Минске, определивших статус ЧФ как оперативно-стратегического объединения, который мог быть реализован лишь при сохранении единства его структуры, взяли курс на раздел флота. С этим не могло согласиться руководство России, личный состав и командование Черноморского флота и в основном пророссийски настроенное население Крыма и Севастополя. Началось противостояние, продлившееся в общей сложности более пяти лет.

С 1994 по 1997 годы был подписан ряд документов, согласно которым

украинской стороне достались 30 боевых кораблей и катеров, одна подводная лодка, 6 кораблей специального назначения, а также 28 судов обеспечения (всего – 67 единиц), 90 боевых самолётов. Россия получила 338 кораблей и судов, а также 106 самолётов и вертолётов;

России были выделены на украинской территории три пункта базирования: Севастополь (бухты Севастопольская, Южная, Карантинная, Казачья), Феодосия и на временной основе – Николаев, где производились постройка и ремонт российских судов;

России на правах 20-летней аренды перешли: главная бухта города – Севастопольская с причалами для стоянки более чем 30 боевых кораблей, бухта Карантинная с бригадой ракетных катеров Черноморского флота и водолазным полигоном, Казачья бухта, где была размещена бригада морской пехоты, Южная бухта, в Стрелецкой бухте совместно базировались корабли российского и украинского флотов;

Россия получила в аренду основной арсенал боеприпасов, ракетную базу Черноморского флота, десантный полигон и два аэродрома: Гвардейское под Симферополем и Кача под Севастополем. Украина соглашалась на использование Черноморским флотом в Крыму, за пределами Севастополя, российских флотских объектов: 31-го испытательного центра в Феодосии, пунктов ВЧ-связи в Ялте и Судаке и крымского военного санатория.

2 апреля 2014 года Министерство иностранных дел Российской Федерации направило ноту посольству Украины в России, уведомив о вступлении в силу Федерального закона «О прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины».

Севастополь, Мирослава Мельник

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