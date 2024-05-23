Не трогать, не нюхать, не приближаться: в Крыму зацвел опасный цветок

В Крыму зацвел ясенец голостолбиковый, называемый в народе неопалимой купиной.

Свое втрое название он получил благодаря особенности гореть, не сгорая: поверхность листьев и лепестков защищают от солнца эфирные масла; если поднести к растению горящую спичку, их пары воспламеняются и огонь как бы охватывает весь куст. Но пары эфиров быстро сгорают, а само растение остается невредимым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот красивый, но опасные цветок распространен на полуострове повсюду: в степях, лесах, на горных склонах.

Те же эфирные масла, что защищают ясенец-купину от палящего солнца, могут причинить вред человеку, оставив болезненные ожоги на коже и слизистых – сначала будет раздражение, а потом появятся волдыри и язвы. При этом химический ожог может проявляться не сразу, а спустя какое-то время после контакта с растением.

Кстати, в жаркую погоду ядовитость цветка повышается.

«Нельзя подходить к нему, фотографироваться возле него, а уж тем более нюхать его и обрывать, – цитирует РИА Новости Крым начальника отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедный Крым» Юлию Дышлюк. – Если ожог все-таки получен, то рекомендуется промыть его холодной водой, лучше с хозяйственным мылом. Затем обратиться в ближайшее медицинское учреждение».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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