Опасная экспансия: амброзия завоевала треть Крымского полуострова

В Крыму продолжается экспансия амброзии: за последние 70 лет один из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов расширил свои владения в 200 тысяч раз. Об этом сообщила внештатный аллерголог-иммунолог Минздрава Крыма Людмила Знаменская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при благоприятных климатических условиях амброзия может достигать в высоту 2,5 метров. В Крыму распространена амброзия полыннолистная – она имеет хорошо развитую корневую систему и основной стержневой корень, который углубляется под землю на 3-4 м. Проявляет высокую живучесть и всхожесть семян. Растение устойчиво к скашиванию, затоплению и засухе. Семена амброзии способны к дальнейшему развитию, пролежав в земле несколько десятков лет.

Амброзия является сильнейшим аллергеном: ее пыльца, попадая на слизистую бронхов, вызывает жесточайшие бронхиты, сопровождаемые насморком, слезотечением и крапивницей. «Общение» с амброзией в течение пары недель может привести к развитию тяжелых форм астмы, трудно поддающихся лечению.

Кроме того, она вызывает самый длительный и тяжелый вид поллинозов.

В Крыму появление этого растения зафиксировали в середине прошлого века, считается, что его завезли из Северной Америки. И если в 1950 году, по словам Знаменской, площадь, которую занимал сорняк на полуострове, составляла всего половину гектара, то сейчас – почти 940 тысяч гектаров, это более трети территории всего полуострова.

Отметим, что всходы сорняка в большом количестве появляются на всей территории произрастания в мае, а цвести трава раньше начинала в августе – сентябре. Но сейчас, из-за изменения климата, это процесс может начинаться уже в июле. При этом цветет амброзия не менее двух месяцев.

Крымчане еще 5 лет назад призывали принять экстренные и масштабные меры для борьбы с опасным сорняком:

«В Крыму должна быть разработана специалистами и принята к исполнению специальная программа по борьбе с амброзией. Так, как это было сделано в КБАССР в 70-е годы. Кроме всего прочего, она должна включать и жесткие меры против разгильдяйства и пофигизма чиновников разного уровня. Только при таких условиях можно года за 3 избавить Крым от амброзии полностью».

Судя по всему, эти призывы услышаны не были.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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