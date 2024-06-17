Побережью Крыма грозит обрушение в ближайшие десятилетия

Побережью Крыма грозит обрушение, и случиться это может в ближайшие десятилетия, заявил кандидат географических наук, доцент кафедры туризма КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ряд ученых считают, что к этому может привести глобальное потепление, которое может вызвать повышение уровня Мирового океана. Вахрушев уверен, что для крымских берегов есть более актуальные угрозы.

«Повысится или не повысится уровень воды в Мировом океане из-за глобального потепления, неизвестно. Этот вопрос дискуссионный. Возможно, это и произойдет, но насколько быстро пойдет этот процесс, никто знать не может, – отмечает ученый. – Действительно, существует опасность массового таяния ледников. Но есть такая теория в науке, что это может вызвать похолодание в северных широтах и ледники опять начнут расти».

Географ отметил: пока нет доказательств, что эти процессы набирают обороты. При этом побережье Черного и Азовского морей уже разрушается из-за активных геоморфологических процессов, поэтому необходимо постоянно проводить берегоукрепительные работы, чтобы сохранить пляжи и курортную инфраструктуру полуострова. Наибольшие проблемы Особенно это касается западного побережья и Южного берега Крыма.

«Если мы не будем обращать на это внимание, то природа начнет брать свое, и мы потеряем пляжи», – цитирует Вахрушева ForPost.

О том, что берегам Азовского и Черного морей грозит риск обрушения уже через 20 лет в интервью РБК ТВ ЮГ говорил и кандидат географических наук, доцент ЮФУ, климатолог Александр Иошпа. Ученый подчеркнул: во многом процессы разрушения береговой полосы усугубляет человеческая деятельность, например, распахивание земель вблизи Азовского побережья.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube