Украина торопится похвастаться отобранным у Крыма скифским золотом.

Как уже сообщал «Новый День», «золотая» коллекция, собранная из пяти крымских музеев для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме, после проведения референдума в Крыму в марте 2014-го года, осталась у голландцев. Они решили «придержать» «скифское золото» у себя, так как права на коллекцию, состоящую из более чем 2 тысяч 100 экспонатов, предъявили Россия и Украина.

После нескольких лет судебных разбирательств в разных инстанциях, 9 июня 2023 Верховный суд Нидерландов распространил окончательное решение: жалобу крымских музеев отклонить, коллекцию отдать Украине.

Музеи Крыма в марте 2023 года подали иск в ЕСПЧ, указав на нарушение нескольких статей Европейской конвенции по правам человека. Тот иск суд принял, но пока не вынес решения.

В июне 2024 года в ЕСПЧ поступило еще один иск, оформленный как «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и другие против Нидерландов и Украины».

Между тем, 5 июля в Национальном музее истории Украины в Киеве откроется выставка «Сокровища Крыма. Возвращение», на которой будут представлены украшения и другие предметы ювелирного искусства древних скифов, вывезенные из музеев Крыма в Нидерланды.

В министерстве культуры Украины заявляют, что это артефакты украинской «испоконной» истории. Напомним, что полуостров был передан Украинской ССР в 1954 году. И до этого никакого отношения к непосредственно Украине не имел.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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