Персональное море: почему 70 лет назад Крым передали Украине

19 февраля исполняется 70 лет со дня передачи Крыма Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этот день в 1954 году председатель Президиума Верховного Совета Советского Союза Клим Ворошилов подписал соответствующий указ.

Известно, что судьбоносное решение принял Хрущев. А вот почему он это сделал – на этот счет существует ряд версий – от самых нелепых до весьма любопытных.

Версия 1 – матримониальная

Одна из нелепых версий: Хрущев подарил Крым своей жене Нине Кухарчук, родившейся на Холмщине. Эта территория после революции оказалась в границах Польши.

Причем тут Крым, непонятно. Тем более, что супруга Хрущева никак не проявляла свою привязанность ни к малой родине, ни к Украине. И вообще не имела никакой возможности повлиять на государственную политику:

«Нина Петровна очень скромная, всегда в стороне, никуда не лезла, никем она не командовала», – так характеризовал эту женщину соратник Хрущева Александр Шелепин.

Версия 2 – покаянная

Еще одна нелепая версия, но популярная на Украине, – Хрущев отдал Крым УССР из чувства вины. Построена она на том, что он с 1938-го по 1949-й руководил этой республикой, где за это время репрессировали массу народа. Якобы, после смерти Сталина Хрущев раскаялся и решил искупить свои грехи.

Действительно, только в 1938-1940 годах, согласно справке ЦК КПСС от 25 декабря 1988 года, на Украине было арестовано более 167,5 тысяч человек.

Но вряд ли Хрущев в этом раскаивался, ведь с 1931 года по февраль 1938 года, когда Хрущев работал в Москве (сначала возглавлял райкомы ВКП(Б), потом перешел в МГК ВКП(б) и к 1935 году дорос до первого секретаря), его работа, в числе прочего, заключалась в ликвидации разного рода оппозиционных настроений. Например, в 1933 году Хрущев вместе с Кагановичем довели долю исключенных из московских парторганизаций до 12% от общей численности членов партии. В июле 1937 вошел в состав тройки НКВД.

Есть версия, что Шелепин, который по протекции Хрущева в 1958 году возглавил КГБ, постарался уничтожить все документы о роли шефа в репрессиях (что тоже не похоже на раскаяние), но в архиве сохранились материалы, свидетельствующие, что Хрущева сам направлял документы с предложениями об арестах руководящих работников Моссовета, Московского обкома партии. Всего за 1936-1937 год органами НКВД Москвы и Московской области было репрессировано 55 тысяч 741 человек. Но ни Москве, ни Подмосковью никаких подобных «отступных» преподнесено не было.

А единственной «покаянной речью» Хрущева был доклад «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС, в котором было заявлено о персональной ответственности Сталина за репрессии. В докладе также упоминался Ежов, но своей роли Хрущев не говорил.

Версия 3 – экономическая

Это самый распространенный вариант объяснения произошедшего в 1954 году, вытекающая из текста указа, подписанного Ворошиловым.

В подтверждение этой версии приводя мемуары хрущевского зятя Алексея Аджубея, который вспоминал, что в конце осени 1953 года его тесть отдыхал в Крыму, в Воронцовском дворце, и однажды решил съездить в степные районы полуострова. Увиденные там пустые поселения крымских татар и услышанное недовольство переселенных в эти районы жителей российской глубинки убедили первого секретаря ЦК тут же вылететь в Киев и поставить вопрос о передаче Крымской области Украине.

Отметим, что ни одна крымская или киевская газета не упоминали о визите первого секретаря ЦК – в одиночку или вместе с председателем Совмина Маленковым, который периодически всплывает в воспоминаниях Аджубея как участник «крымского вояжа».

Но мемуары, опубликованные в 1992-м, никем не оспариваются, потому что в основном соответствуют канве тех событий.

Но, тем не менее, такое обоснование решения весьма сомнительно.

Взять, например, формулировку насчет «общности экономики» или «территориальной близости», записанную в указе. Они, безусловно, имели место, но не только в Крыму и Украине.

Та же Калининградская область не имела не только сухопутной, но и морской границы с РСФСР, будучи территориально близкой к Литве и экономически связанной с ней, но Хрущев не ставил вопрос о ее передаче литовцам.

Или Нахичеванская АССР, со всех сторон окруженная Арменией и Ираном, но входящая в Азербайджан: там были не только «общность экономики» и «территориальная близость», но и национальное обоснование. Но и ее не передали Армении. И даже «самый главный из армян» Анастас Микоян, входивший в высшее руководство СССР, об это не заикался.

Просто власти СССР и представить себе не могли, что когда-то их «империя» может развалиться, поэтому вопрос административных границ не считался важным. А решить проблему запущенного северного Крыма можно было волевым распоряжением Москвы.

Если и было реальное экономическое обоснование, то оно, скорее, касалось Северо-Крымского канала, решение о строительстве которого было принято в 1951 году.

Строить канал собирались силами РСФСР и УССР, но Маленков, который преследовал цели упрощения учета потраченных на строительство средств и контроля за ними (то есть, чтобы все деньги проходили через бюджет одной союзной республики, а не распределись между двумя), вполне мог настаивать на такой передаче.

Однако большинство источников указывает на то, что именно Хрущев, а не Маленков был инициатором изменения республиканской принадлежности полуострова.

Версия 4 – политическая

В конце 1952 года Сталин затеял реформу власти, введя в главный партийный орган – президиум ЦК КПСС – полтора десятка новых выдвиженцев и явно намереваясь зачистить все прежнее руководство.

5 марта 1953 года он умер, и «старики», достигнув компромисса, вернули всю власть в свои руки. В результате Хрущева оставили рулить партией (причем в статусе простого секретаря ЦК), но саму партию задвинули на второй план, так что в кремлевской иерархии он занял лишь 5 место.

Затем Хрущев сыграл активную роль в свержении Берии и сумел объединить Молотова, Ворошилова и Кагановича против главы Совмина Маленкова, благодаря чему получил большинство в президиуме и, воспользовавшись этим, провел решение об утверждении себя официальным первым секретарем ЦК.

8 ноября 1953 года газета «Правда» опубликовала актуальный перечень вождей: Маленков, Молотов, Хрущев… Однако второе место Молотова было формальностью: он своим известным еще с ленинских времен именем как бы создавал легитимность для власти, но не имел большого количества сторонников среди чиновников. Реальная же борьба шла теперь лишь между главой правительства и первым секретарем ЦК.

И крымский вопрос был лишь одним из целого ряда мероприятий, которые Хрущев организовал с конкретными целями: либо усилить собственные позиции и популярность, либо ослабить позиции Маленкова, либо и то, и другое вместе.

И именно из-за второстепенности вопрос передачи Крыма не вызвал никаких споров и долгих обсуждений. Он был поднят в ноябре 1953 года после возвращения Маленкова и Хрущева с полуострова.

По словам члена ЦК КПСС Дмитрия Шепилова, из членов президиума против выступил лишь Молотов. Не возражал даже Маленков, так как тоже не считал этот вопрос важным ни для страны, ни для своего положения. А зря.

Версия 5 – курортная

Согласно этой версии, Крым действительно был подарком – политическим соратникам.

Ключевой вопрос во власти – это назначения. В ЦК СССР кадрами с 1948 года руководил Маленков. Именно он везде расставлял своих людей, однако в союзных республиках решение принималось местными властями, а в Москве лишь утверждалось.

И в 1953 году Украиной руководили люди, преимущественно выдвинутые Хрущевым. И получив Крымскую область, они получали и солидные дотации из общесоюзного бюджета на ее развитие. Но и это было не очень важно, так как тогда бюджетными потоками руководили иначе, чем сейчас – существенно обогатиться на них было сложно.

Суть подарка кроется в привилегиях. Для чиновников Крым был интересен спецдачами и закрытыми санаториями. По воспоминаниям того же Аджубея, если степной Крым к 1954 году находился в заброшенном состоянии, то ЮБК восстановили в полном объеме.

А все спецдачи и санатории делились на два типа – союзного подчинения и республиканского; в первых отдыхали люди из ЦК КПСС, а также министерств и ведомств СССР, а вот во вторых – чиновники из министерств и регионов той республики, которой они подчиняются. И в 1954 году все крымские спецдачи и санатории республиканского подчинения перешли в руки киевских людей Хрущева, показав всем чиновникам в других территориях СССР, кто в стране хозяин. И эта демонстрация существенно усилила авторитет Хрущева в масштабах всего Союза, что помогло ему в борьбе за власть. А украинская партийно-советская номенклатура стала на долгие годы его мощной опорой.

Роль именно курортной темы в истории с Крымом однажды косвенно признал и сам Хрущев. В феврале 1961 года, уже устранив всех конкурентов и став полновластным вождем, он на заседании президиума ЦК упрекнул украинское руководство за слабые результаты по сдаче зерна и заявил: «Наш большой недостаток, что мы не нацелили руководство, а они все успокоились и поехали в Крым купаться. Я и говорю им: может быть, Крым у вас отобрать и отдать Российской Федерации?"

Эта шутливая угроза показывает, что власти Украины с сельским хозяйством справлялись не очень – куда уж им поднимать северный Крым, а вот вопрос, кто будет отдыхать на крымских курортах, тогда являлся реальным рычагом управления.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube