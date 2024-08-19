В Крыму школьница работала курьером у мошенников

В Крыму задержали пятерых курьеров мошенников, среди которых была 14-летняя девочка. Об этом сообщает МВД России.

Аферисты обманывали пожилых граждан по схеме, известной как «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами мошенников стали пенсионеры в Ялте, Симферополе, Евпатории и Керчи. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей.

«Самой юной посыльной мошенников стала 14-летняя местная школьница, которая обманом забрала в сумме один миллион рублей у двух пенсионерок из Ялты. Наличные подросток-курьер перечислила нанимателям через банкомат, также оставив себе некоторую сумму гонорара», – сообщили в полиции.

Отмечается, что все задержанные признали свою вину. Трое из них заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Школьницу поставили на профилактический учет в отдел полиции, законных представителей подростка привлекли к административной ответственности.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube