российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 августа 2024, 11:17 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму школьница работала курьером у мошенников

В Крыму задержали пятерых курьеров мошенников, среди которых была 14-летняя девочка. Об этом сообщает МВД России.

Аферисты обманывали пожилых граждан по схеме, известной как «Ваш родственник попал в ДТП». Жертвами мошенников стали пенсионеры в Ялте, Симферополе, Евпатории и Керчи. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей.

«Самой юной посыльной мошенников стала 14-летняя местная школьница, которая обманом забрала в сумме один миллион рублей у двух пенсионерок из Ялты. Наличные подросток-курьер перечислила нанимателям через банкомат, также оставив себе некоторую сумму гонорара», – сообщили в полиции.

Отмечается, что все задержанные признали свою вину. Трое из них заключены под стражу, одному избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Школьницу поставили на профилактический учет в отдел полиции, законных представителей подростка привлекли к административной ответственности.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Крым+Севастополь

В Севастополе чиновника подозревают в торговле данными о земельных участках для льготников / В Крыму подскочила заболеваемость острыми кишечными инфекциями / В Крыму перекрыли канал незаконной миграции / В ряде южных регионов РФ и в Крыму введены графики временных отключений электричества / В Севастополе рабочий на стройке упал с башенного крана и погиб / В Крыму произошла вспышка норовирусной инфекции в детском лагере / В Крыму и Саратове отменили парад на 9 мая / Рядом с Севастополем в море упал военный самолет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Крым+Севастополь,