Житель Крыма убил своего соседа лопатой и сжег тело

В Крыму мужчина убил своего арендодателя, а затем сжег тело, после чего присвоил собственность жертвы. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.

Житель Сакского района снимал комнату, при этом он конфликтовал с хозяином из-за разных политических взглядов. Однажды во время очередной ссоры мужчина нанес своему арендодателю смертельную травму лопатой. Труп он сжег в лесополосе.

После этого убийца присвоил вещи жертвы на сумму около 6 млн рублей. По данным следствия, преступник планировал продать и автомобиль покойного.

Крымчанина признали виновным в краже в особо крупном размере и убийстве. В результате подсудимого приговорили к 11 годам лишения свободы.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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