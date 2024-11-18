В Крыму произошла масштабная авария – обесточен город и села в трех районах

В Крыму произошла масштабная авария на электросетях. В результате без света осталась Евпатория и несколько сел в трех районах. Об этом сообщили в региональном минэнерго.
«В связи с технологическим нарушением в сетях произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах: г. Евпатория, с. Шевченково, с. Каштаны, с. Отрадное Бахчисарайского района, с. Пшеничное, с. Октябрьское, пгт. Первомайское, с. Упорное Первомайского района, с. Станционное, с. Новоотрадное, с. Нижнезаморское, с. Верхнезаморское Ленинского района», – говорится в сообщении.
В общей сложности отключены 50 трансформаторных подстанций. Без электричества остаются около 10 тысяч жителей.
Кроме того, ранее стало известно об отключении электроэнергии в Керчи. Аварийные бригады устраняют неисправности.
Симферополь, Зоя Осколкова
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