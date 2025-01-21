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Вторник, 21 января 2025, 12:57 мск

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В Ялте пожар охватил три многоквартирных дома

В Ялте произошло возгорание в трех домах. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике Крым.

Сообщение о пожаре по улице Кирова поступило около восьми утра. «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло возгорание одного одноэтажного дома и двух трехэтажных жилых домов», – говорится в сообщении.

Пожарные не допустили распространения огня, несмотря на высокую горючую загрузку из-за деревянных перекрытий зданий. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено 32 человека и семь единиц техники.

Ялта, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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