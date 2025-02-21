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Пятница, 21 февраля 2025, 09:50 мск

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В Крыму школьный автобус загорелся во время движения

В Крыму произошел пожар в школьном автобусе. Об этом сообщает администрация Белогорского района республики.

Инцидент произошел в селе Русаковка. Возгорание случилось в школьном автобусе, когда он следовал по маршруту.

Водитель и сопровождающая быстро оценили ситуацию и успели эвакуировать всех детей. Пострадавших нет. Учащихся доставили в школу на другом транспорте.

Предположительно, причиной пожара стало замыкание проводки. В результате загорелась приборная панель, огонь перекинулся на другие части автобуса.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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