В Крыму школьный автобус загорелся во время движения

В Крыму произошел пожар в школьном автобусе. Об этом сообщает администрация Белогорского района республики.
Инцидент произошел в селе Русаковка. Возгорание случилось в школьном автобусе, когда он следовал по маршруту.
Водитель и сопровождающая быстро оценили ситуацию и успели эвакуировать всех детей. Пострадавших нет. Учащихся доставили в школу на другом транспорте.
Предположительно, причиной пожара стало замыкание проводки. В результате загорелась приборная панель, огонь перекинулся на другие части автобуса.
Симферополь, Зоя Осколкова
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