В Крыму школьный автобус загорелся во время движения

В Крыму произошел пожар в школьном автобусе. Об этом сообщает администрация Белогорского района республики.

Инцидент произошел в селе Русаковка. Возгорание случилось в школьном автобусе, когда он следовал по маршруту.

Водитель и сопровождающая быстро оценили ситуацию и успели эвакуировать всех детей. Пострадавших нет. Учащихся доставили в школу на другом транспорте.

Предположительно, причиной пожара стало замыкание проводки. В результате загорелась приборная панель, огонь перекинулся на другие части автобуса.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube