Госсовет Крыма утвердил новый пакет имущества украинских олигархов для национализации

Государственный совет Крыма утвердил новый пакет имущества, принадлежащего украинским олигархам, которое подпадает под национализацию. Об этом глава крымского парламента Владимир Константинов.

Речь идет о национализации порядка 720 объектов недвижимости и предприятий иностранных граждан, недружественных России. В перечень включили еще 113 новых пунктов, уточнил Константинов.

В частности, в список попало имущество семьи бизнесмена из Львова Олега Геншафта и экс-депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.

Ранее сообщалось, что Крым за последние два года получил 8 млрд рублей от продажи национализированного имущества. В соответствующий перечень вошли три с половиной тысячи объектов. Кроме того, растут доходы от аренды попавшей под национализацию недвижимости, в настоящее время сумма превышает 930 млн рублей.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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