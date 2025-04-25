Над Крымом за полчаса сбили шесть украинских дронов

Российские средства противоздушной обороны утром 25 апреля отразили очередную атаку украинских беспилотников на Крым. За полчаса над территорией полуострова сбито шесть БПЛА, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, вражеские дроны были уничтожены с 9:20 до 9:50 мск. О последствиях на земле информации не поступало.

Ранее сегодня Минообороны сообщило, что система ПВО в ночь на 25 апреля перехватила над Крымом 59 украинских беспилотников. Это вторая массированная атака дронов ВСУ на полуостров за двое суток. Прошлой ночью над Крымом было сбито 45 украинских беспилотников.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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