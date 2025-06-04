В Крыму задержали двух женщин за работу на спецслужбы Украины

В Крыму задержали двух женщин – агентов украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Жительница Нижнегорского района связалась с администратором телеграм-канала, созданного и координируемого Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, и предложила свою помощь в сборе сведений военного характера.

«Женщина осуществила передачу украинской стороне адресов и координат военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей, располагающейся в Республике Крым. Указанная информация предназначалась для последующего нанесения по ним огневого поражения Вооруженными силами Украины», – говорится в сообщении.

Жительница Севастополя также через мессенджер сотрудничала со Службой безопасности Украины. По заданию куратора она осуществляла визуальное наблюдение, сбор и передачу в СБУ данных о военнослужащем Черноморского флота РФ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Фигуранткам грозит до 20 лет лишения свободы.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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