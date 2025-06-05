Житель Крыма зарезал маму и бабушку и две недели скрывался от следствия

В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери и бабушки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

1 июня в квартире в Ялте обнаружены тела 73-летней пенсионерки и ее 53-летней дочери с признаками насильственной смерти. В полицию обратились родственники, после того как им не удавалось долгое время связаться с женщинами.

Следователи установили, что к убийству причастен сын и внук погибших – 34-летний житель Ялты. Подозреваемого задержали в другом городе, где он скрывался от правоохранителей.

Мужчина дал признательные показания. Он заявил, что убил мать и бабушку, потому что они запрещали ему пить алкоголь.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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