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Понедельник, 9 июня 2025, 10:34 мск

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В Крыму автомобиль сбил двух подростков на скутере

Фото прокуратуры Крыма

В Крыму два подростка пострадали в аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло в Бахчисарае. Водитель легкового автомобиля при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу мопеду, на котором находились двое несовершеннолетних.

Отмечается, что водитель скутера – подросток 2009 года рождения, не имеющий права на управление транспортным средством.

В результате аварии пострадали двое детей, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы.

«Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре», – добавили в прокуратуре Крыма.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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