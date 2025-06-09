В Крыму автомобиль сбил двух подростков на скутере

В Крыму два подростка пострадали в аварии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
ДТП произошло в Бахчисарае. Водитель легкового автомобиля при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу мопеду, на котором находились двое несовершеннолетних.
Отмечается, что водитель скутера – подросток 2009 года рождения, не имеющий права на управление транспортным средством.
В результате аварии пострадали двое детей, с травмами различной степени тяжести они госпитализированы.
«Ход и результаты проверки взяты под контроль в прокуратуре», – добавили в прокуратуре Крыма.
Симферополь, Зоя Осколкова
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