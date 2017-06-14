Немецкие исследователи начали раскопки Янтарной комнаты

В Германии дан старт раскопкам в федеральной земле Тюрингия, где, по предположению историков, может находиться легендарная Янтарная комната, которая была вывезены нацистами из России в 1941 году, а затем бесследно исчезла.

Немецким исследователям удалось найти доказательства того, что хранилища в окрестностях бывшего концентрационного лагеря Дора-Миттельбау в городе Нордхаузен могли быть использованы нацистами, передает The Daily Mail.

Историки изучили архивные материалы СС, в которых говорится о секретных перевозках в эти хранилища разных ценностей. Кроме того, ученые нашли некоторые подтверждающие это факты в свидетельских показаниях того времени.

Ранее историками высказывались предположения, что Янтарная комната может находиться в старых шахтах Нордхаузена. По некоторым данным, сокровища туда перевез бригадир фашистского летного корпуса Альберт Попп.

Янтарный кабинет был создан немецкими и датскими мастерами для прусского короля Фридриха I. В 1717 году уже его сын, король Фридрих Вильгельм I преподнес кабинет Петру I в дар. В 1743 императрица Елизавета Петровна поручила мастеру Александру Мартелли под присмотром обер-архитектора Ф. Б. Растрелли «исправить» кабинет. И к 1770 году под надзором Растрелли кабинет преображается в знаменитую Янтарную комнату Екатерининского дворца в Царском Селе, существенно увеличившись в размерах и роскоши.

В начале Великой Отечественной войны гитлеровцы, ограбив Екатерининский дворец, похитили и Янтарную комнату. С 1942 года по весну 1944 она была выставлена для обзора в Королевском замке Кенигсберга. Но однажды здесь случился пожар, и, хотя панели при этом не пострадали, комнату упаковали и спрятали в подземельях замка. Ящики с панелями хранились в подвалах замка вплоть до начала штурма города советскими войсками. Поиски Янтарной комнаты, организованные сразу же после окончания войны, не дали результатов.

В 2008 году близ деревни Дойчнойдорф искатели сокровищ обнаружили две тонны разграбленного фашистами золота, которое, по мнению ученых, относится к знаменитой Янтарной комнате. В то же время глава Роскультуры Михаил Швыдкой заявил, что если в Германии действительно обнаружат фрагменты Янтарной комнаты, сокровище должно быть передано России согласно международно-правовым актам. Впрочем, по его мнению, янтарь все равно не выдержит выхода на свет и превратится в прах.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 13.06.17

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