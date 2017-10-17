Немецкие ученые напали на след Янтарной комнаты под Дрезденом

Трое исследователей из Германии утверждают, что знают, где находится легендарная Янтарная комната. Вероятно, сокровище хранится в системе пещер Рудных гор, что на юге Саксонии около Дрездена.

67-летний Гюнтер Экардт, 73-летний Леонард Блуме и 71-летний Петер Лор получили данные о возможном местоположении Янтарной комнаты из «надежного источника», пишет The Daily Mail. Исследователи просканировали почву в пещере Принца с помощью георадара и сделали вывод, что под землей есть полости, похожие на бункер.

Кроме того, на стенах пещеры кладоискатели обнаружили следы от стальных кабелей, которые, вероятно, использовались для спускания тяжелых предметов вглубь шахты.

При этом в архивах нет упоминаний об этой пещере времен Третьего рейха, это говорит о том, что документы могли быть намерено уничтожены. Тогда как есть данные от 1455 года.

Помимо Янтарной комнаты в пещерах Рудных гор может находиться клад последнего монарха Германской империи, кайзера Вильгельма II, считают исследователи. Они намерены продолжить изыскания на эту тему.

Напомним, в июне стартовали раскопки в федеральной земле Тюрингия, где, по предположению историков, может находиться легендарная Янтарная комната. Немецким исследователям удалось найти доказательства того, что хранилища в окрестностях бывшего концентрационного лагеря Дора-Миттельбау в городе Нордхаузен могли быть использованы нацистами.

Янтарный кабинет был создан немецкими и датскими мастерами для прусского короля Фридриха I. В 1717 году уже его сын, король Фридрих Вильгельм I преподнес кабинет Петру I в дар. В начале Великой Отечественной войны гитлеровцы, ограбив Екатерининский дворец, похитили и Янтарную комнату. Ящики с янтарными панелями хранились в подвалах Королевского замка Кенигсберга вплоть до начала штурма города советскими войсками. Поиски Янтарной комнаты, организованные сразу же после окончания войны, не дали результатов.

Дрезден, Зоя Осколкова

Дрезден. Другие новости 17.10.17

«Ямы на трассе, осторожно!»: Газманов угодил в ДТП в Пермском крае. / Гибель Дмитрия Марьянова: возбуждено уголовное дело. / Разгневанные выходкой Павленского французы потребовали его депортации. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»