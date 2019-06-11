Польские музейщики нашли туннель, вероятно, ведущий к Янтарной комнате

Сотрудники польского музея обнаружили на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки на северо-западе страны вход в туннель. Они полагают, что там может находиться Янтарная комната, сообщает RMF FM.

«Смело можем говорить о прорыве в поисках. Используя профессиональный георадар, мы смогли установить местоположение подземного туннеля. После раскопок на месте, мы фактически обнаружили люк, который почти наверняка не открывался со времен войны», – рассказал сотрудник музея Второй мировой войны Бартоломей Плебаньчик.

На сегодняшний день глубина и протяженность туннеля остаются неизвестными. Эксперты нашил свидетельства того, что вход в него был намеренно скрыт большим слоем грунта. Кроме того, чтобы попасть внутрь, необходимо убрать 100-килограммовую бетонную плиту, закрывающую вход, а также выкорчевать дерево, выросшее над ним. По словам Плебаньчика, тоннель вскроет после улаживания юридических формальностей, ориентировочно, через пару недель.

Как напоминает РИА «Новости», в Мамерках в годы Второй мировой войны действовала штаб-квартира командования сухопутных войск вермахта. В период с 1940 по 1944 годы в местных лесах было построено 250 объектов, в том числе 30 железобетонных бункеров. В Мамерках служили 40 генералов и около 1,5 тысячи офицеров и солдат, в связи чем неоднократно появлялись различные гипотезы о скрытых там ценностях.

Версия о том, что Янтарная комната спрятана на территории комплекса в Мамерках, возникла после показаний свидетеля, который видел, как немцы в конце войны прятали в этих помещениях некий военный транспорт. Янтарную комнату создали немецкие мастера в XVIII веке для прусского короля Фридриха I, позднее ее подарили Петру I, который сделал коллекцию главной жемчужиной резиденции российских императоров в Царском селе. Во время Второй мировой войны в 1941 году немцы вывезли комнату в Королевский замок Кенигсберга (ныне – Калининград).

Незадолго до штурма города весной 1945 года комната бесследно исчезла. В 1967 году была создана государственная комиссия по розыску шедевра, которую упразднили в 1984 году. Однако попытки найти Янтарную комнату не прекратились. Существует полтора десятка версий о том, где она спрятана. Есть мнения, что сокровища могут находиться в Калининградской области (бывшей территории немецкой Восточной Пруссии), Германии, Польше, Чехии и даже на дне Балтийского моря, но реальных подтверждений этому нет.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 10.06.19

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