Ушел из жизни в 21 год: наркотики убили восходящую звезду рэпа Лил Пипа

Американский рэпер Лил Пип (Lil Peep, настоящее имя – Густав Ар) умер в возрасте 21 года, сообщают американские СМИ.

Официальная причина смерти пока неизвестна. По предварительным данным, причиной гибели исполнителя могла стать передозировка опиатами. На сайте Hotnewhiphop сообщается, что рэперу стало плохо в его личном гастрольном автобусе перед концертом в городе Тусоне (штат Аризона). Музыканта доставили в ближайшую клинику, но спасти его не удалось.

Диджей Bleep Bloop, в свою очередь, в своем твиттере дал понять, рэпера умер от передозировки запрещенными веществами.

В августе исполнитель, совмещавший в своей музыке стили хип-хоп и эмо, выпустил дебютный альбом Come Over When You're Sober. Ранее несколько его композиций, которые музыкант выложил на своем YouTube-канале, собрали более 10 млн просмотров.

Рэпер стал популярным в России после выхода клипа на песню benz truck («Гелик»), снабженного русскими субтитрами. Это видео частично снималось в Москве, где он дал концерт в марте этого года.

