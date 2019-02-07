В России появился закон о госохране музеев-заповедников

Госдума приняла в окончательном чтении закон о повышении эффективности государственной охраны территорий музеев-заповедников. Новый закон устраняет правовую коллизию: до его принятия историко-культурные музеи-заповедники, включенные в соответствующий перечень, имели двойной правовой статус – объектов культурного наследия и музейных учреждений.

В результате существовала правовая неопределенность в вопросе обеспечения государственной охраны таких учреждений. Новый закон устанавливает, что государство охраняет расположенные в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов объекты культурного наследия – ансамбли или достопримечательности.

Москва, Иван Гридин

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