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Вторник, 26 февраля 2019, 14:51 мск

Новости Культура

Лидер «Ленинграда» вошел в совет при комитете Госдумы по культуре

www.instagram.com/shnurovs/

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров присоединился к Общественному совету при комитете Госдумы по культуре. Об этом сообщила глава комитета Елена Ямпольская.

Также в состав совета вошли митрополит Тихон (Шевкунов) и писатель Евгений Водолазкин, передает «Интерфакс». «Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», – сказала Ямпольская.

По ее словам, владыка Тихон (Шевкунов), митрополит Псковский и Порховский давно был ожидаем в совете, однако для подобной деятельности требуется благословение патриарха.

Евгения Водолазкина Ямпольская назвала выдающимся российским писателем и украшением отечественной словесности.

«Что касается Сергея Шнурова, с которым я недавно вступила в рифмованный диалог, мне его творчество интересно. Особенно жанр «утром в инете, вечером в куплете», который он в последнее время для себя избрал. Так что идея перспективная», – отметила глава комитета.

Ожидается, что новые члены Общественного совета примут участие в парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре, которые пройдут 22 марта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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