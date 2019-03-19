«Не занимайтесь самолечением!»: отец Юлии Началовой раскрыл подробности болезни дочери

Композитор, продюсер Виктор Началов в новом интервью рассказал подробности смертельной болезни дочери, певицы Юлии Началовой, и предостерег россиян от самолечения.

По словам музыканта, медики сделали все «по максимуму», но «произошел сильнейший абсцесс – заражение крови», и сердце дочери не справилось.

«Слишком поздно обратились. У Юли была ранка на большом пальце правой ноги. Как мозоль. Очень сильно натерла. Она хотела ее сама подлечить», – рассказал Началов в интервью «Комсомольской правде». По его словам, вызвали скорую помощь лишь тогда, когда «нога стала опухать и покраснела».

У Началовой развился сепсис на фоне повышенного сахара в крови – в последние месяцы у исполнительницы, по словам ее отца, «появился диабет».

В больнице Началовой сделали операцию на ноге – «разрезали ногу, почистили», рассказал отец певицы. «После операции она бодрая была, веселая. Смотрю – она всем уже эсэмэски шлет, улыбается… Шутила: «Папа, не переживай, петь буду»... Ногу почистили, думаю, через пару дней пойдем домой. А уже абсцесс пошел – заражение крови. Ночью скорее в другую больницу ее перевезли, где аппаратура лучше», – поделился Виктор Началов. По его словам, «несколько волн идет при абсцессе», и вторая волна добила Юлю: «Сердце не выдержало».

Отец певицы отметил, что его дочь поздно обратилась к врачам, а перед этим лечилась сама, делала примочки на ранку. «Нельзя заниматься самолечением», – предостерег он.

Виктор Началов опроверг информацию, что его дочери ампутировали ногу, чтобы справиться с заражением крови. Также он заявил, что у Юли не было красной волчанки, о чем ранее сообщали СМИ. Известно, что в последние голды артистка страдала подагрой.

Певица попала в больницу 8 марта. Сообщалось, что Началова стерла ногу, и в рану попалась инфекция. СМИ отмечали, что 38-летняя певица находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. 16 марта артистка умерла от острой сердечной недостаточности в столичной больнице имени Боткина. Похороны певицы пройдут в Москве в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой, в начале 1990-х участвовала в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», на котором познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Артистка несколько лет была наставником начинающей звезды.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.19

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