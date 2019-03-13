«Я плачу всю ночь и все утро». Менеджер Юлии Началовой рассказала, из-за чего певица попала в реанимацию

Менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила, что исполнительница находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом она отказалась называть диагноз и предложила дождаться официальной информации от врачей.

«Первоначально, никто не мог подумать, что это приобретет столь серьезные формы, потому что при поступлении в клинику не было причин для серьезных опасений. Но, вчера она резко почувствовала себя плохо. До сих пор состояние оценивается как тяжелое, – написала представитель певицы в своем инстаграме. – Мы очень переживаем за нее. И хотим, чтобы все это поскорее и хорошо закончилось».

Исаева добавила, что не умеет и не будет «ставить какие-то диагнозы», и призвала дождаться официальной информации от медиков. «Врачи одной из московских клиник сейчас занимаются лечением (артистки). Родные, семья, близкие люди, все мы озадачены только одним – помочь Юле и как можно быстрее ее реабилитировать», – отметила она.

Позже Исаева призналась в комментарии, что проплакала всю ночь и все утро в связи с болезнью Юлии Началовой: «Потому что невозможно оставаться равнодушной. Мы вместе с 2005 года. Что тут говорить!».

По данным РЕН ТВ, певица подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

10 марта сообщалось, что Началову экстренно госпитализировали в реанимацию одной из столичных больниц из-за резкого повышения сахара в крови. Однако представители певицы опровергли данную информацию, заявив, что она находится в Риме. Позже появились сообщения, что 38-летняя артистка повредила ногу, но не придала этому серьезного значения. В итоге у нее начался воспалительный процесс. По неподтвержденной информации, медики поставили ей предварительный диагноз «заражение крови».

Исаева сегодня заявила, что состояние Началовой резко ухудшилось из-за незалеченной ранки на ноге: «Все началось с банальной натертости. С которой она проходила все сьемки. Ей было некогда ее лечить. При диабете такие раны заживают тяжело».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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