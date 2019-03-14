«Организм потихоньку восстанавливается»: певице Юлии Началовой стало лучше Но она по-прежнему в реанимации

Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева, что состояние исполнительницы немного улучшилось, однако она остается в реанимации.

«Я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть чуть лучше!!!», – написала Исаева в своем инстаграме. «На один шажок лучше, чем было!», – подчеркнула она, отметив, что певица «пока реанимации, но организм потихоньку восстанавливается». «Мы держим кулаки! – добавила Исаева. – Мы ждем ее. Она лучшая».

Накануне представитель 38-летней исполнительницы сообщила, что Юлия Началова находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Данную информацию подтвердили родители артистки. Врачи ввели певицу в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В минувшие выходные сообщалось, что Началову экстренно госпитализировали в реанимацию одной из столичных больниц из-за резкого повышения сахара в крови. Однако представители певицы опровергли данную информацию, заявив, что та отдыхает в Риме. Позже появились сообщения, что 38-летняя артистка повредила ногу, но не придала этому серьезного значения. В результате у нее начался воспалительный процесс. По неподтвержденной информации, врачи поставили ей диагноз «заражение крови».

Накануне менеджер певицы заявила, что состояние Началовой резко ухудшилось из-за незалеченной раны на ноге: «Все началось с банальной натертости. С которой она проходила все сьемки. Ей было некогда ее лечить. При диабете такие раны заживают тяжело».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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