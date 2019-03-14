Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева, что состояние исполнительницы немного улучшилось, однако она остается в реанимации.
«Я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть чуть лучше!!!», – написала Исаева в своем инстаграме. «На один шажок лучше, чем было!», – подчеркнула она, отметив, что певица «пока реанимации, но организм потихоньку восстанавливается». «Мы держим кулаки! – добавила Исаева. – Мы ждем ее. Она лучшая».
Накануне представитель 38-летней исполнительницы сообщила, что Юлия Началова находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Данную информацию подтвердили родители артистки. Врачи ввели певицу в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
В минувшие выходные сообщалось, что Началову экстренно госпитализировали в реанимацию одной из столичных больниц из-за резкого повышения сахара в крови. Однако представители певицы опровергли данную информацию, заявив, что та отдыхает в Риме. Позже появились сообщения, что 38-летняя артистка повредила ногу, но не придала этому серьезного значения. В результате у нее начался воспалительный процесс. По неподтвержденной информации, врачи поставили ей диагноз «заражение крови».
Накануне менеджер певицы заявила, что состояние Началовой резко ухудшилось из-за незалеченной раны на ноге: «Все началось с банальной натертости. С которой она проходила все сьемки. Ей было некогда ее лечить. При диабете такие раны заживают тяжело».
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 14.03.19
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