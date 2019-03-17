«Ужасная трагедия»: Юлия Началова испытывала жуткую боль

Смерть известной певицы Юлии Началовой вызывала бурную реакцию в социальных сетях. Многие популярные артисты выразили свои соболезнования, назвав случившееся ужасной трагедией. Певец и композитор Сергей Пенкин рассказал, что певица жаловалась на боль в ногах.

В интервью «РЕН ТВ» Пенкин сообщил, что однажды стал свидетелем проблем Юлии Началовой со здоровьем.По его словам, во время одной из встреч страдающая подагрой артистка пожаловалась на жуткую боль в ногах, из-за которой не могла надеть каблуки. Тогда, как сказал Пенкин, он настоял на том, чтобы Началова выбрала более удобную обувь, которая тоже подходила к ее образу.

«Она была очень светлым, теплым, добрым человеком. Красивым внутри и внешне. Запомнится она веселым и жизнерадостным человеком. Тяжело все это», – сказал артист.

Пенкин также рассказал, что они виделись с Началовой буквально недавно, тогда Юлия подарила ему корзину цветов, которые до сих пор стоят в квартире Пенкина. «Скоро нужно будет выбрасывать цветы, потому что они уже все [завяли]. Мне просто страшно, я не знаю, как сделать это», – сказал певец.

Соболезнования выразили также многие известные артисты. В частности, Филипп Киркоров сказал, что смерть Началовой является несправедливостью. «БОЛЬНО... НЕСПРАВЕДЛИВО... РАНО... Ну почему БОГ забирает именно таких и так рано, неужели ТАМ, не хватает АНГЕЛОВ... ПРОЩАЙ, АНГЕЛ, по имени ЮЛЯ...», – прокомментировал Киркоров.

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова назвала случившееся ужасной трагедией. «Больно от того, что так рано могут уходить люди! Она была такой красивой, такой талантливой! Русская Мэрайя Керри ...Скорбь... Мои искрение соболезнования семье и миллионам поклонников этого ангел», – отметила Бузова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.19

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