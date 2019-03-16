«Мы надеемся…»: Юлия Началова перенесла операцию

Российская певица Юлия Началова, которая, как стало известно в начале этой недели, попала в больницу, перенесла операцию на ноге. Как сообщила ее пиар-директор Анна Исаева, артистка по-прежнему находится в больнице в искусственной коме.

«Была плановая операция, она и должна была быть, ногу чистили. Юля в искусственной коме лежит в реанимации, мы надеемся, что организм скоро начнет давать отдачу», – цитирует Исаеву РИА «Новости».

В начале этой недели стало известно, что 10 марта Началову экстренно госпитализировали в реанимацию одной из столичных больниц. В СМИ сообщалось, что причиной стало резкое повышение сахара в крови. Однако представители певицы опровергли данную информацию, заявив, что певица находится в Риме. Позже появились сообщения, что 38-летняя артистка повредила ногу, но не придала этому серьезного значения. В итоге у нее начался воспалительный процесс. По неподтвержденной информации, медики поставили ей предварительный диагноз «заражение крови».

Позже, 13 марта, официальный представитель Началовой сообщила, что состояние Началовой резко ухудшилось из-за незалеченной ранки на ноге: «Все началось с банальной натертости. С которой она проходила все сьемки. Ей было некогда ее лечить. При диабете такие раны заживают тяжело».

На следующий день Исаева сообщила, что Началовой стало лучше. «На один шажок лучше, чем было!», – подчеркнула она, отметив, что певица «пока реанимации, но организм потихоньку восстанавливается». «Мы держим кулаки! – добавила Исаева. – Мы ждем ее. Она лучшая».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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