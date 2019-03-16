Надежды не оправдались: Юлия Началова умерла

Известная певица Юлии Началова, которая попала в больницу неделю назад, умерла. Причиной ее смерти стала остановка сердца после заражения крови. Об этом сообщил отец артистки, композитор Виктор Началов.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», – сообщил Началов (цитата по ТАСС). По его словам, «врачи делали все гениально, старались», но спасти певицу не удалось.

В начале этой недели стало известно, что 10 марта Началову экстренно госпитализировали в реанимацию одной из столичных больниц. В СМИ сообщалось, что причиной стало резкое повышение сахара в крови. Однако представители певицы опровергли данную информацию, заявив, что певица находится в Риме. Позже появились сообщения, что 38-летняя артистка повредила ногу, но не придала этому серьезного значения. В итоге у нее начался воспалительный процесс. По неподтвержденной информации, медики поставили ей предварительный диагноз «заражение крови».

Позже, 13 марта, официальный представитель Началовой Анна Исаева сообщила, что состояние певицы резко ухудшилось из-за незалеченной ранки на ноге: «Все началось с банальной натертости. С которой она проходила все сьемки. Ей было некогда ее лечить. При диабете такие раны заживают тяжело».

На следующий день Исаева сообщила, что Началовой стало лучше. «На один шажок лучше, чем было!», – подчеркнула она, отметив, что певица «пока реанимации, но организм потихоньку восстанавливается». «Мы держим кулаки! – добавила Исаева. – Мы ждем ее. Она лучшая».

Сегодня днем врачи сделали артистке операцию на ноге. «Была плановая операция, она и должна была быть, ногу чистили. Юля в искусственной коме лежит в реанимации, мы надеемся, что организм скоро начнет давать отдачу», – сообщала Исаева.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже в семье композитора и музыканта. С раннего детства занималась музыкой, в начале 1990 приняла участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда», на котором познакомилась с певицей Ириной Понаровской. Понаровская несколько лет была наставником начинающей звезды.

Началова выпустила семь альбомов. Самыми известными стали композиции «Герой не моего романа», «Между мной и тобой». Началова также работала на телевидении и принимала участие в популярных ТВ-шоу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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